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Третина українського бізнесу не може перебудуватися під умови карантину — опитування

Середа, 8 квітня 2020, 12:23

16% підприємств вже адаптувалися до карантинних заходів ще 23% адаптують бізнес, решта підприємств або не бачать можливостей для нових напрямів діяльності або потребують додаткових інвестицій. 

Про це йдеться у дослідженні Advanter Group спільно з Українським інститутом майбутнього.

34% взагалі немає можливості для перепрофілювання, 27% має можливості, але потребує додаткових інвестицій

 

Довідка. Advanter Group опитали 458 підприємств, серед яких мікро-, малі, середні та великі підприємства. Дослідження проведено 28.03 – 2.04.2020.

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Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Економічна правда

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