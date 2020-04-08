Третина українського бізнесу не може перебудуватися під умови карантину — опитування
16% підприємств вже адаптувалися до карантинних заходів ще 23% адаптують бізнес, решта підприємств або не бачать можливостей для нових напрямів діяльності або потребують додаткових інвестицій.
Про це йдеться у дослідженні Advanter Group спільно з Українським інститутом майбутнього.
34% взагалі немає можливості для перепрофілювання, 27% має можливості, але потребує додаткових інвестицій
Довідка. Advanter Group опитали 458 підприємств, серед яких мікро-, малі, середні та великі підприємства. Дослідження проведено 28.03 – 2.04.2020.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.
Економічна правда
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