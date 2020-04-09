Міжбанк: НБУ довелося продавати валюту, щоб знизити спекулятивний тиск

8 квітня долар з ранкових 27,06/27,09 гривень зріс до 27,34/27,38 до кінця торгів, Національний банк виходив на торги, і продав 44,5 мільйонів доларів.

Як повідомляє Finance.ua, 9 квітня кілька великих клієнтів одного іноземного банку вийшли з купівлею долара, що призвело до того, що попит перевищував пропозицію і тиск на гривню посилився.

З ранкових 27,06/27,09 до 12 години долар підріс до 27,16/27,19 гривень, а до обіду і до 27,27/27,32 і навіть вище з метою мало не 27,40.

Стали проводитися окремі операції за цим курсом, частина з яких носила явно спекулятивний характер.

Обмінки швидко підняли котирування купівлі та продажу на цьому ажіотажі і почали активно зливати, нібито сильно дорожчає долар довірливим громадянам як мінімум по 27,50.

На 16 годину НБУ вийшов з інтервенцією по продажу по 27,40 і продав загалом 44,5 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,57 гривні за євро (на 8 квітня - 29,56 гривні).

Економічна правда