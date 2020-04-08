Як змінюється ринок праці на карантині — дослідження
В умовах карантину зарплати по Україні тримають тенденцію до росту на кілька сотень гривень щотижня, вакансій у цілому стало менше, але в окремих компаніях побільшало.
Про це свідчить аналітика порталу Work.ua станом на 7 квітня, передає iForum.
Зазначається, що найбільша кількість вакансій на порталі Work.ua розміщена за спеціальностями: менеджер з продажу, бухгалтер, продавець-консультант, водій, вантажник, менеджер по роботі з клієнтами, торговий представник, касир, директор, охоронець.
А найпопулярнішим розділом вакансій наразі є "Дистанційна робота".
"Вакансій у цілому стало менше, але в окремих компаніях - побільшало. Зокрема, Glovo шукає кур'єрів, а Meest - кур'єрів та навіть топ-менеджерів.
Служби доставки належать до сфери обслуговування і там зарплатня поступово росте в вакансіях, а в резюме, навпаки, з різкого стрибка вгору на першому тижні, поступово спадає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.
Економічна правда
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