Пенсіонери, старші за 80 років вже почали отримувати щомісячні компенсації — Мінсоцполітики

7 квітня 2020 року розпочато виплату ініційованих президентом щомісячних компенсацій 80-річним пенсіонерам у розмірі до 500 гривень.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на брифінгу за результатами засідання уряду.

"Я хочу звітувати перед суспільством, що ми реалізували першу нашу ініціативу стосовно підвищення пенсій нашим 80-річним пенсіонерам: з учорашнього дня вони почали отримувати додаткові кошти. Це наше перше головне рішення", - зазначила очільниця міністерства.

Лазебна також заспокоїла громадян, які вже отримали 4-6 квітня пенсії без зазначеної компенсації, – кошти будуть виплачені у повному обсязі за окремими відомостями.

Нагадаємо, рішенням уряду передбачено встановлення щомісячної компенсації у розмірі до 500 гривень пенсіонерам віком понад 80 років, в яких розмір пенсії не перевищує 9 205 гривень.

Такі пенсіонери отримують компенсаційну виплату в доповнення до вже встановлених статусних підвищень, надбавок до пенсій дітям війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, учасникам війни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня усі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5 тисяч гривень, отримають долплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Крім того, встановлено найменшу пенсійну виплату на рівні 2 600 гривень (із урахуванням підвищень до пенсії) пенсіонерам старше 80 років зі страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. У квітні відповідну компенсацію отримають 1,5 млн пенсіонерів.

Економічна правда







