Шмигаль пообіцяв, що "президентську тисячу" пенсіонерам виплатять до кінця квітня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня усі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5 тисяч гривень, отримають долплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба президента.

"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів постановив виплатити у квітні одноразову грошову допомогу в 1 тис грн для пенсіонерів, що отримують пенсії менше 5 тисяч гривень.

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Економічна правда