Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль пообіцяв, що "президентську тисячу" пенсіонерам виплатять до кінця квітня

Середа, 8 квітня 2020, 15:53
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня усі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5 тисяч гривень, отримають долплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба президента.

"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів постановив виплатити у квітні одноразову грошову допомогу в 1 тис грн для пенсіонерів, що отримують пенсії менше 5 тисяч гривень. 

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

пенсії Шмигаль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по телефону 7 квітня 2020, 19:35
Уряд хоче збільшити видатки на пенсії на майже 20 мільярдів 7 квітня 2020, 17:01
Мінфін визначив банки, для виплат пенсій та зарплат бюджетникам 3 квітня 2020, 11:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!