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Голова "Укргазбанку": підстав для зростання курсу немає, проте є непрогнозовані фактори

Середа, 8 квітня 2020, 17:47
 

Голова "Укргазбанку" Кирило Шевченко вважає, що курс долара до гривні не буде рости надалі, проте велика тінізації економіки може внести корективи.

Про це він заявив в інтерв'ю для ЕП.

"З точки зору балансу і пропозиції немає підстав для того, щоб курс зростав далі. Однак є фактори, які не можна прогнозувати. Вони можуть істотно впливати на прогноз.

Один з ключових чинників - кількість грошей за межами економіки. За скромною оцінкою Світового банку, тінізація економіки у нас - 50%. Це означає, що по цій "тіньової" половині грошей ніхто не може передбачити поведінку", - пояснює Шевченко.

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Нагадуємо:

За попередній тиждень гривня зміцнилась на 3%, а євро знову опустився нижче 30 гривень.

Економічна правда

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