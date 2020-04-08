Ощадбанк на період карантину скасував платіж за користування кредитними картками

Ощадбанк скасував обов'язковий платіж у розмірі 5% від суми використаного кредитного ліміту за кредитними картками.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що це послаблення буде діяти з квітня на період карантину та додатково 30 днів після його завершення.

"Скасування такого платежу за всіма кредитними картками відбувається автоматично. Окремо звертатись для цього до банку клієнтам не потрібно.