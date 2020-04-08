Ощадбанк на період карантину скасував платіж за користування кредитними картками

Ощадбанк скасував обов'язковий платіж у розмірі 5% від суми використаного кредитного ліміту за кредитними картками.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що це послаблення буде діяти з квітня на період карантину та додатково 30 днів після його завершення.
"Скасування такого платежу за всіма кредитними картками відбувається автоматично. Окремо звертатись для цього до банку клієнтам не потрібно.
Для сплати відсотків за кредитною лінією, що є обов’язковим, у клієнтів є два варіанти: здійснення переказу з іншого рахунку чи картки в Ощад 24/7 або автоматичне списання залежно від типу картки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Усі картки Ощадбанку, термін яких спливає під час карантину, будуть активні до 1 липня 2020 року і не блокуватимуться банком.
Економічна правда