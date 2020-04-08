Рада може розглянути "антиколомойський" законопроєкт 13 квітня — Железняк

Верховна Рада може розглянути так званий "антиколомойський" законопроєкт, до якого подали більше 16 тисяч правок, у понеділок, 13 квітня.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив нардеп, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Позачергове засідання Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок. Таблиця до законопроєкту буде зведена до п’ятниці, тобто чекати розгляду законопроєкту про банки до цього часу не варто", - сказав він.

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.