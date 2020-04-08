Прем’єр: у квітні карантин триватиме, ймовірно його продовжать до початку травня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що раніше розповсюджена у ЗМІ інформація про вихід з карантину 14 квітня є фейковою, і скоріш за все карантин продовжиться до початку травня.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе ослаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в фейкових інформаціях.

Протягом квітня ми не відступимо від карантинного режима, який запроваджено і буде, скоріш за все, продовжений до початку травня", - заявляє очільник уряду.

За його словами, кожен українець буде знати час і місце коли він зможе повернутися до роботи.

"В травні за умов позитивної динаміки ми запустимо економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений… кожен буде знати свою роль час і місце коли він почне повноцінно працювати", - резюмує Шмигаль.

Нагадуємо:

Раніше Шмигаль зазначав, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку. Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6% (нещодавно заявлялось про 8,7%), а ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%) Прогноз середньої зарплати впав до 10 706 грн (з 11 тисяч). Рівень безробіття, як і за раніше опублікованим прогнозом складе 9,4%. За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Економічна правда