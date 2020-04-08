Зменшення податків, ЄСВ та компенсації: яку держпідтримку очікує бізнес

Для українського бізнесу найбільш ефективною підтримкою від держави може стати зменшення податкового навантаження та ЄСВ, часткова компенсації зарплат робітникам та пільгові кредити.

Про це повідомляє опитування Advanter Group проведений спільно з Українським інститутом майбутнього.

За опитуванням, лише 12% вважають ефективною підтримкою сприяння експорту, 8% держзакупівлі, а 4% - консультаційні послуги з приводи перепрофілювання.

Довідка. Серед 458 досліджених підприємств 4% відносяться до великого бізнесу, 21% до середнього і 75% до малого і мікро-бізнесу. 37% підприємств локалізовані в Києві, 63% представляють різні регіони України.

Нагадуємо:

16% підприємств вже адаптувалися до карантинних заходів ще 23% адаптують бізнес, решта підприємств або не бачать можливостей для нових напрямів діяльності або потребують додаткових інвестицій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

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Економічна правда