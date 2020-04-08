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Зменшення податків, ЄСВ та компенсації: яку держпідтримку очікує бізнес

Середа, 8 квітня 2020, 12:41

Для українського бізнесу найбільш ефективною підтримкою від держави може стати зменшення податкового навантаження та ЄСВ, часткова компенсації зарплат робітникам та пільгові кредити.

Про це повідомляє опитування Advanter Group проведений спільно з Українським інститутом майбутнього.

За опитуванням, лише 12% вважають ефективною підтримкою сприяння експорту, 8% держзакупівлі, а 4% - консультаційні послуги з приводи перепрофілювання.

 

Довідка. Серед 458 досліджених підприємств 4% відносяться до великого бізнесу, 21% до середнього і 75% до малого і мікро-бізнесу. 37% підприємств локалізовані в Києві, 63% представляють різні регіони України. 

Нагадуємо:

16% підприємств вже адаптувалися до карантинних заходів ще 23% адаптують бізнес, решта підприємств або не бачать можливостей для нових напрямів діяльності або потребують додаткових інвестицій. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

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Економічна правда

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