Сприятливий період для гривні триває - НБУ
7 квітня на міжбанківських торгах пропозиція іноземної валюти перевищувала попит, що дозволило офіційному курсу гривні зміцнитися на 13 копійок.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15.
Національний банк 7 квітня придбав на міжбанківському валютному ринку 142 мільйони доларів, пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.
"Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - повідомили в НБУ.
Офіційний курс гривні зміцнився на 13 копійок, встановившись на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08.
Економічна правда
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