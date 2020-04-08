Сприятливий період для гривні триває - НБУ

7 квітня на міжбанківських торгах пропозиція іноземної валюти перевищувала попит, що дозволило офіційному курсу гривні зміцнитися на 13 копійок.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15.

Національний банк 7 квітня придбав на міжбанківському валютному ринку 142 мільйони доларів, пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.

"Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні зміцнився на 13 копійок, встановившись на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08.

Економічна правда