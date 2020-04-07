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Нацбанк купив на міжбанку 142 мільйони доларів

Вівторок, 7 квітня 2020, 18:37
 

Національний баенк 7 квітня купив на міжбанківському валютному ринку 142 мільйони доларів, курс коливався біля позначки 27 грн/дол, пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що НБУ купує валюту уже другий тиждень поспіль.

"Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

6 квітня НБУ тричі виходив на міжбанк з купівлею долара по 27,25 і по 27,20 гривень і купив 186 млн доларів.

Економічна правда

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НБУ гривня міжбанк

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