Нацбанк купив на міжбанку 142 мільйони доларів
Вівторок, 7 квітня 2020, 18:37
Національний баенк 7 квітня купив на міжбанківському валютному ринку 142 мільйони доларів, курс коливався біля позначки 27 грн/дол, пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Зазначається, що НБУ купує валюту уже другий тиждень поспіль.
"Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
6 квітня НБУ тричі виходив на міжбанк з купівлею долара по 27,25 і по 27,20 гривень і купив 186 млн доларів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua