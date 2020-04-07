Чи допоможе апеляція Суркісам витягнути з Приватбанку сотні мільйонів

Справи щодо Приватбанку стають маркером незалежності або залежності української Феміди.

За їхніми рішеннями можна робити висновки, кому служить суддя: олігарху Ігорю Коломойському чи закону.

Корумповані суди з 2016 року, коли був націоналізований Приватбанк, не раз ставали на бік Коломойського та пов'язаних з ним осіб, зокрема, сім'ї Суркісів.

Суддів не зупиняє навіть можливе знищення фінансової системи країни.

8 квітня відбудеться судове засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень.

У колегії суддів, які розглядатимуть справу в апеляції, — Василь Олійник, Світлана Кулікова та Оксана Желепа.

Олійник подавався на конкурс до Верховного суду, але вибув на першому етапі, набравши низькі 39,75 з 90 балів.

Кулікова відзначилася тим, що "забула" про принцип гласності та незаконно забороняла знімати судові засідання.

У 2013 році Кулікова купила Toyota Land Cruiser Prado 2013 року випуску за 149 тис грн, утричі занизивши її вартість. До 2017 року діяв поріг до 150 тис грн для готівкових розрахунків, і схема "купити за граничні 149 тис грн" користувалася популярністю серед чиновників для уникнення фінансового моніторингу.

Чоловік судді Желепи Валерій є керівником фірми, яка отримала дозвіл зробити надбудову у будинку в центрі Києва.

Що вирішила "печерка"

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів — понад 200 млн дол. Йдеться про гроші офшорних компаній, розміщені на рахунках Кіпрської філії Приватбанку у 2012-2014 роках, та про відсотки, нараховані до 17 лютого 2020 року.

Серед позивачів — компанії Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Гроші цих компаній потрапили під процедуру націоналізації Приватбанку і були конвертовані в капітал держбанку. Цю процедуру Суркіси намагаються окремо оскаржити у Верховному суді, однак наразі рішення щодо неї немає.

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Що не так з рішенням

Здавалося б, у банальному роз'ясненні судового рішення одіозний суддя В'ячеслав Підпалий допустив захмарну кількість кричущих порушень.

Зокрема, він незаконно вийшов за межі змісту ухвали про забезпечення позову, доповнивши її новими даними та зобов'язаннями банку, і "забув", що ухвала про забезпечення позову не підлягає виконанню.

Також ухвалою про роз'яснення суд фактично вирішив спір по суті — навіщо тоді розгляд по суті взагалі? Крім того, заяву державного виконавця суд розглянув та задовольнив у спосіб, заявлений офшорами сім'ї Суркісів у клопотанні, яке розглядає інший склад суду.

Як компанії пов'язані із Суркісами

За даними британського реєстру юридичних осіб, громадянка Росії Ольга Романова є бенефіціарною власницею Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP i Tamplemon Investments LLP, а Поліна Ковалик — Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP та Sofinam Investments LLP.

Ковалик була дружиною Григорія Суркіса і є співвласницею ТОВ "Киевские ведомости" — телерадіоефір" разом з донькою Григорія Суркіса Світланою.

Романова згадується як дружина Ігоря Суркіса. Вона також його партнерка за ТОВ "ФК Динамо "Київ", бо вказана у реєстрі юридичних осіб бенефіціарною власницею кіпрської компанії "Алутсіана комершл лтд", якій належать 11,2%.

Отже, бенефіціарних власниць офшорних компаній пов'язують із Суркісами не лише сімейні зв'язки, а й спільний бізнес.

Самі брати Суркіси пов'язані з Ігорем Коломойським через структуру власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Ігор Суркіс є бенефіціарним власником Bolvik Ventures ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, яка володіє 33,33% кіпрської Caddoa Limited. Останній належать 22,5% ТРК "Студія "1+1". Григорія Суркіса вказано як брата власника істотної участі каналу.

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Останнє, що вказує на пов'язаність згаданих офшорних компаній з групою "Приват", — це директори їхніх лімітед-партнерів (засновників). Майже всі вони є працівниками юридичної фірми Andreas M Sofocleous &Co LLC, яка часто надає послуги компаніям, пов'язаним з Коломойським.

Очевидний поспіх з таким рішення суду може бути пов'язаний із спробою швидко стягнути максимальну кількість грошей з державного банку до голосування у Верховній Раді так званого антиколомойського закону.

Схоже, Суркіси побоюються, що перспективи "вирішувати" судові справи на свою користь можуть різко знизитися після його ухвалення, і лояльність суддів до оточення Коломойського держава не пробачатиме.

Представників київської Феміди чекає нове випробування: залишити чинним абсолютно незаконне рішення, яке можна прирівняти до грабежу або рейдерства, чи скасувати таку відверту незаконність. Що оберуть судді в цей складний період карантинних обмежень, стане зрозуміло найближчим часом.