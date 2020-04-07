Для проходження сезону потрібно закачати ще 2-3 мільярди кубометрів газу — Макогон про рекордні запаси

Для стабільного проходження наступного опалювального сезону в підземні сховища буде потрібно закачати додатково 2-3 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив голова "Оператора газотранспортної системи" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Також він зазначив, що після скасування ПСО невідомо хто повинен створювати запаси газу, і закликав внести зміни до відповідної постанови Кабміну.

"Відкритим питанням залишається: хто буде створювати цей запас газу в ПСГ? Зараз немає законодавчих вимог до учасників ринку створювати запас газу на зиму. Історично його створював Нафтогаз, але чи буде він його створювати після скасування ПСО в цьому році?

Потрібно терміново вносити зміни до Постанови КМУ "Про затвердження розміру страхового запасу природного газ на 2020 рік".

Сезон закачування газу вже почався", - резюмує Макогон.

Нагадуємо:

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.

Економічна правда