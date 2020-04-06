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Офіційний курс: гривня знову зміцнюється

Понеділок, 6 квітня 2020, 20:05
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,23 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,38 гривні (на 6 квітня - 29,56 гривні).

Нагадуємо:

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.

Економічна правда

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