Власник “Хортиці" та "Шустова" розповів, чи стали українці більше пити на карантині
Генеральний директор компанії Global Spirits Євген Черняк не фіксує зростання продажів алкогольної продукції в Україні під час карантину.
Про це заявив сам Черняк в інтерв'ю Дмитру Дубілету в Instagram.
"Продуктом під моїм брендом користується категорія населення "середній плюс", яка не залежить від можливостей. Вони купують мій продукт, коли у них є потреба", - заявив Черняк.
"Через девальвацію гривні мій "імпортний конкурент" подорожчав. У такі періоди споживач уважно дивиться на продукт місцевого виробництва", - додав він.
"З іншого боку, ринок трохи впав, тому що ми не товар першої необхідності. Ці два різноспрямовані тренди дали нам загальний "нуль" в індустрії", - заявив гендиректор Global Spirits.
Нагадуємо:
Черняк спростив структуру управління бізнесом і зменшив розмір кредитного портфеля в рамках підготовки до майбутньої світової рецесії.
Global Spirits - найбільший в Європі міжнародний алкогольний холдинг.
У структуру холдингу входять найбільші виробничі майданчики ЛГЗ "Хортиця" і "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія "УДК".
Портфель холдингу включає горілчані, коньячні і винні бренди.
Продукція Global Spirits експортується в понад 87 країн світу.
Центральний офіс знаходиться в Нью-Йорку (США).
Економічна правда
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