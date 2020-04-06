Власник "Хортиці" Черняк розповів, як підготував бізнес до кризи

Генеральний директор компанії Global Spirits Євген Черняк спростив структуру управління бізнесом і зменшив розмір кредитного портфеля в рамках підготовки до майбутньої світової рецесії.

Про це заявив сам Черняк в інтерв'ю Дмитру Дубілету в Instagram.

"Я застосував набір антикризових заходів ще за півроку до початку кризи, підготувавши структуру бізнесу. Ми зробили максимально "пласку" управлінську структуру: у нас 4 рівня управління - від генерального директора до менеджера з продажу", - заявив Черняк.

За його словами, компанія також звела до мінімуму боргове навантаження.

"Ми максимально пішли від валютного ризику. Наш кредитний портфель структурований таким чином, що ми кредитуємося в доларах під 2,5% рівно під імпорт. Півроку ми витратили на те, щоб по-максимуму повернути позикові кошти. Наша EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації - ЕП) до боргу зараз становить один до одного", - заявив Черняк.

Він додав, що планує погасити всі кредити до кінця 2020 року.

Нагадуємо:

Global Spirits - найбільший в Європі міжнародний алкогольний холдинг.

У структуру холдингу входять найбільші виробничі майданчики ЛГЗ "Хортиця" і "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія "УДК".

Портфель холдингу включає горілчані, коньячні і винні бренди.

Продукція Global Spirits експортується в понад 87 країн світу.

Центральний офіс знаходиться в Нью-Йорку (США).

Економічна правда