Зеленський закликав банки створити нові програми підтримки бізнесу

Президент Володимир Зеленський закликав банківський сектор створити нові та переосмислити діючі програми підтримки бізнесу.

Про це йшлося на селекторній нараді Зеленського із представниками уряду та банківського сектору.

"Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової "подушки". А саме бізнес – це робочі місця та податки", – наголосив голова держави.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент також зауважив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому", – резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019). Пізніше його підписав президент.

Закон вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність" тощо.

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Економічна правда