У Нацбанку пояснили, чому подорожчали продукти "борщового набору"

Підвищення цін на продукти "борщового набору", а також - крупи та цитрусові у Нацбанку пояснили підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції.

Про це йдеться у економічному огляді тижні НБУ від 3 квітня.

"Зростання цін на м'ясо і овочі з борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - зазначають в НБУ.

Водночас зростання цін на гречку та туалетний папір, які належать до своєрідних "індикаторів кризи", НБУ пояснив ажіотажним попитом.

Крім цього, в Нацбанку заявили про подорожчання часнику, лимонів та цибулі - так званих "продуктів-антисептиків".

За даними регулятора, на ріст ціни таких продуктів вплинув і курс гривні, оскільки лимони та часник в Україні переважно імпортуються.

Нагадаємо:

В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.

Економічна правда