Обіг кафе та ресторанів впав в середньому на 70%

Продажі закладів громадського харчування в Україні з 23 по 29 березня скоротилися, в середньому, на 73% у порівнянні з аналогічним періодом до карантину.

Про це повідомляє Опендатабот.



За даними компанії Poster продажі різко знизилися не тільки в столиці (на 78%), а й у всіх найбільших обласних центрах. Так, у Львові показник просів, в середньому, на 78%, в Харкові — на 73%, в Дніпрі — на 65%, в Одесі — на 60%.

Обсяг ринку громадського харчування в Україні в 2019 році оцінювався приблизно в 50 000 закладів. Більшість з них не змогли швидко перелаштуватися на доставку або організувати продаж на винос.

За даними компанії Poster, після двох тижнів карантину 2500 українських закладів припинили роботу. Це 63% від усіх клієнтів компанії в Україні. Таким чином, можна припустити, що зараз в країні не працюють приблизно 30 000 закладів.

У ресторанному бізнесі без роботи залишилось понад 160 тисяч осіб. Тільки у клієнтів Poster зараз не працює 13 000 співробітників.

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За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази.