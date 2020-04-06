Ціни на оренду нерухомості впали втричі 

За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази.

Про це повідомляє прес-служба Опендатабот.

"Якщо до пандемії у нас невелика квартира на Басейній (25 кв.м.) здавалася, в середньому, за 1200 грн на добу, то зараз ми більшість свого номерного фонду змушені були здати в довгострокову оренду за 7000-8000 грн на місяць", — Володимир Безлюдний, співвласник компанії Partner Guest House.

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