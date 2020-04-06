ЕП проводить онлайн-інтерв'ю з заступником голови НБУ Дмитром Сологубом

Економічна правда проводить у Facebook "карантинне" онлайн-інтерв’ю із заступником голови правління НБУ Дмитром Сологубом.

Джерело: facebook-сторінка "Української правди".

Деталі: Бесіда почалася, о 18:00. ЕП запрошує усіх бажаючих приєднуватися. Ставте свої питання у коментарях.

Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку з березня 2015 року.

До приходу до Національного банку, у 2007-2015 роках, обіймав посаду начальника відділу аналізу та досліджень "Райффайзен Банку Аваль".



До сфери управління належать питання формулювання монетарної політики, макропруденційної політики для забезпечення фінансової стабільності, проведення економічного аналізу, збору та аналізу статистики і звітності, а також виконання дослідницької функції центрального банку.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

За даними опитування дослідницької компанії "Градус", за умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% – на півроку або більше.

За прогнозами уряду, у 2020 році рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%.