У країнах Перської затоки скорочується ненафтовий сектор

У березні Єгипет, Саудівська Аравія та ОАЕ після перекриття транспортних сполучень і закриття сотні тисяч підприємств демонструють стрімке падіння рейтингу ділової активності (PMI).

Про це пише Reuters.

Значення PMI та субіндекси, які в нього входять розцінюється як збереження активності сектора економіки на незмінному рівні. Рух індексу вище цього порогу свідчить про підвищення галузевої активності, а якщо показник нижче порогу - про протилежну тенденцію.

"Ненафтовий (приватний - ЕП) сектор Єгипту продемонстрував найбільше скорочення за останні три роки", - повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням IHS Markit в нафтовому секторі Саудівської Аравії відбулося падіння до рівня серпня 2009 року, а в Об'єднаних Арабських Еміратах індекс став найнижчим за всю історію.

Нагадуємо:

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

"Зниження базової ставки допоможе підтримати оптимізм бізнесу і споживачів в складний момент часу, а також скоротити вартість і збільшити доступність грошових коштів", – йдеться в заяві Банку Англії.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Не чекаючи наміченого на 18 березня засідання, ФРС знизила ставку федеральних фондів на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних.

У 2008 році Федрезерв двічі знижував вартість позик на позапланових засіданнях - в січні (на 75 базисних пунктів), а потім в жовтні (на 50 б.п.), коли про банкрутство оголосив четвертий на той момент американський банк Lehman Brothers, а ринки пішли у вільне падіння.

До цього екстрено знижувати ставки ФРС доводилося після теракту 11 вересня 2001 року, у відповідь на колапс бульбашки доткомів у 2000 році, а також в 1998 році - після дефолту Росії і банкрутства фонду LTCM.

Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий - найгірший за останні 15 років.