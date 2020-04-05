Флот України поповниться найбільшою баржею

Ізмаїльські підприємства приступили до будівництва найбільшої за своїми характеристиками 128-метрової баржі для Світловодського річкового терміналу.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію ГО СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".

Підприємства які займаються будівництвом "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" і "Дунайсудноремонт" кажуть, що це буде найбільша баржа в історії: її вантажопідйомність становить 6000 тонн, подібних барж в Україні раніше не будували, - відзначають у компанії.

Директор ПрАТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" Станіслав Чімбер зазначив, що до теперішнього часу завод будував баржі меншою вантажопідйомності - місткістю 1000 тонн довжиною 73 м з осадкою 1,80 м, тому замовлення, стане важливим і якісним етапом розвитку підприємства.

"Після 2-х років роботи пілотного проекту з 2-ма буксирами і 4 баржами ми зробили новий крок у розвитку нашого річкового флоту - розмістили замовлення на будівництво нової баржі - найбільшої за своїми характеристиками баржі на річках України та, можливо, не тільки в Україна", - зазначив директор компанії "Гермес-Трейдинг" Юрій Скічко, співзасновник холдингу "АгроВіста", в який входить Світловодський термінал.

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