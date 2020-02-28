Топ-10 річкових терміналів України 2019 року
Серед топ-10 річкових терміналів України за обсягом перевалки домінують компанії "Нубілон" та "Укррічфлот", проте найбільші темпи росту показують термінали, які не належать крупним гравцям.
Про це свідчить дослідження агентства Food&Agri.
"Загалом 27 опитаних нами річкових терміналів, розташованих на Дніпрі та Південному Бугу у минулому році перевалили 15,4 млн тонн вантажів, що на 16% більше, ніж у 2018 році.
Термінали компаній "НІБУЛОН" та "Укррічфлот" все ще домінують – сумарно їхня частка становить понад 75%, проте найвищу динаміку росту демонструють так звані "оператори другої ліги".
За нашими підрахунками, у 2019 році термінали, які не належать найбільшим гравцям, збільшили перевалку у порівнянні із 2018 роком на 60%. Приємно, що кількість нових гравців на ринку річкових перевезень щороку зростає", – розповідає аналітик агентства Food&Agri Андрій Муравський.
Згідно даних Food&Agri перша десятка річкових терміналів України 2019 року а обсягом перевалки виглядає наступним чином:
- Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних вантажів, м. Миколаїв ("Нібулон") – 3,284 млн тонн
- Київський річковий порт – 2,2 млн тонн.
- Запорізький річковий порт ("Укррічфлот") – 2,6 млн. тонн
- Миколаївський річковий порт ("Укррічфлот") – 1,2 млн. тонн
- Дніпропетровський річковий порт ("Укррічфлот") – 1 млн. тонн
- Херсонський річковий порт ("Укррічфлот") – 600 тис. тонн
- Філія "Вознесенська" ("Нібулон") – 556,9 тис. тонн
- Кременчуцький річковий порт – 487 тис. тонн
- Філія "Козацька" ("Нібулон") – 408,6 тис. тонн
- "Максігрейн", м.Херсон – 354,4 тис. тонн
Співорганізатор "Річкового Форуму" Ігор Гошовський підтверджує, що упродовж останніх кількох років спостерігається поява нових гравців, які роблять інвестиції у річкову інфраструктуру.
Є серед них як всесвітньовідомі бренди (наприклад, СOFCO), так і ті, які з’явилися нещодавно, але змогли вже стати відомими на ринку (як "Грейн-Трансшипмент").
"За останні п’ять років обсяги вантажів, що перевозяться Дніпром потроїлись – з 4 до маже 12 млн тонн. Одним з головних драйверів такого зростання є агропродукція.
Наприклад, у минулому 2019 році перевезення Дніпром зерна виросло на 54%. Тож як бачимо можливості річкових перевезень дуже цікавлять трейдерів та агровиробників, і нові річкові термінали активно ловлять цю сприятливу коньюктуру.
Відтак ми прогнозуємо, що вже за результатами наступного року домінування "Нібулону" і "Укррічфлоту" в першій десятці найбільших терміналів не виглядатиме настільки тотально.
Відразу три-чотири термінали інших компаній, що демонструють двократні темпи зростання, можуть увірватись у першу "десятку", – додає Гошовський.
Економічна правда
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