Шмигаль взяв собі радником з енергетики топ-менеджера Ахметова – ЗМІ

Ігор Маслов, який тривалий час займав керівні посади в компаніях Ріната Ахметова, став позаштатним радником прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з питань енергетики.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" з посиланням на дані від джерел у Міністерстві енергетики та ДТЕК.

"У п’ятницю (3 квітня – ЕП.) Ігор Маслов у статусі радника прем’єр-міністра брав участь у нараді щодо ситуації на ринку електроенергії у Міністерстві енергетики під головуванням Віталія Шубіна (т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України – ЕП.)", – розповіло джерело "Схем" у міністерстві.

Журналістам інформацію про призначення також підтвердили джерела у компанії ДТЕК.

В Кабміні щодо призначення пообіцяли надати відповідь пізніше. У ДТЕК також не стали відповідати щодо цього, зазначивши, що він не працює в компанії з лютого 2019 року. З самим Масловив журналістам не вдалось зв'язатися.

Ігор Маслов довгий час працював на керівних посадах у структурах холдингу СКМ Ріната Ахметова: почав ще з 2000-х років. У 2003-2005 роках працював у ТОВ "Сервіс-Інвест" (зараз "ДТЕК Високовольтні мережі"), потім, з 2005 по 2007 – у корпорації ДТЕК. Пізніше, з 2012 по 2017 роки Маслов був директором з дистрибуції та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК", у 2017-2019 роках – керівником офісу зі стратегічних проєктів "ДТЕК Енерго", у 2014-2019 роках – виконував обов’язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Крименерго". Також Маслов працював у наглядових радах "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля", "Київенерго".

Нагадуємо:

В інтерв'ю виданню Bloomberg, Зеленський заявив, що не переймається через те, що новий прем'єр Денис Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить Ахметову.

Ольга Буславець, яку Шмагаль пропонував на посаду міністра Енергетики, у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.