Стала відома сума допомоги США та ЄС для українських прикордонників

У 2019 році Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу надали міжнародну технічну допомогу для Державної прикордонної служби України на загальну суму близько 357,8 мільйонів гривень.

Цю інформацію надали в Адміністрації Державної прикордонної служби України на запит проекту "Марлін".

Від США Держприкордонслужба отримала міжнародну технічну допомогу на суму близько 193,8 млн грн, від Європейського Союзу – 60,3 млн грн.

Крім того, за спільними з Європейським Союзом проєктами було отримано гранти на загальну суму близько 103,7 млн грн.

У листі Адміністрації Держприкордонслужби не вказано які саме товари та послуги було надано в рамках міжнародної технічної допомоги.

Нагадуємо:

Впродовж 2019 року Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу надали військову техніку для Збройних Сил України на загальну суму близько 143 мільйонів доларів.

Уряд Франції виділив державному концерну "Укроборонпром" технічну допомогу на суму близько 900 тисяч євро, які підуть на реалізацію форензик аудиту та підвищення стандартів управління.