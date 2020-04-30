Чистий дохід "Укрпошти" за січень-березень виріс на 12%

Чистий дохід від реалізації продукції "Укрпошта" за результатами січня-березня 2020 року зріс на 12,3% в порівнянні аналогічним періодом 2019 року - до 2,1 млрд грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на систему НКЦПФР.

У першому кварталі "Укрпошта" отримала 89,5 млн грн чистого прибутку (221,4 млн грн чистого прибутку в першому кварталі 2019 року).

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" в 2020 році має намір збільшити чистий дохід на 13,2% в порівнянні з плановими показниками на 2019 рік - до 9,682 млрд грн.

Прибуток планує збільшити на 12% - до 1,7 млрд грн відповідно.

Чистий дохід від реалізації продукції АТ "Укрпошта" в 2019 році збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн

Нагадуємо:

"Укрпошта" ініціювала продаж 30 непрофільних активів, які складаються із 177 інвентарних одиниць нерухомого майна, загальна стартова ціна об'єктів - 82,6 млн грн.