"Укрпошта" продає 30 непрофільних активів за 80 мільйонів

"Укрпошта" ініціювала продаж 30 непрофільних активів, які складаються із 177 інвентарних одиниць нерухомого майна, загальна стартова ціна об'єктів - 82,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що об'єкти будуть реалізовуватись через електронний аукціон ProZorro.Продажі.

"Ми запускаємо процедуру продажів непрофільних активів підприємствами галузі. Це завдання президента і це важливо робити для розвитку та модернізації компаній, а також для позбавлення їх від зайвих витрат на утримання та обслуговування таких активів.

Укрпошта одна з перших долучилася до цього процесу і вже ініціювала продаж 30 об’єктів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Всього "Укрпошта" планує реалізувати близько 800 об'єктів нерухомості площею 132 тисячі квадратних метрів.

"Це не профільні об’єкти чи ті, що не використовуються в господарській діяльності компанії. Наприклад, окрім баз відпочинку, є також будівлі, що знаходяться в аварійному стані, та об’єкти, де взагалі лише фундамент. Щороку на утримання такого майна (сплату податків, комунальних послуг чи охорони) витрачаються мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда