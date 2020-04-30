Shell вперше з часів Другої світової скоротила дивіденди акціонерам

Прибуток британсько-нідерландської нафтогазової компанії Royal Dutch Shell Plc в першому кварталі знизився на 48%, вона оголосила про перше скорочення дивідендів з часів Другої світової війни через падіння попиту і цін на вуглеводні.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Скоригований прибуток Shell з урахуванням зміни витрат на виробництво (CCS) - саме цей показник є ключовим для компанії, а ринок відстежує його уважніше всього - склала в січні-березні $2,756 млрд євро проти $5,293 млрд за аналогічний період минулого року, повідомляється у звітності.

Аналітики в середньому оцінювали цей показник на рівні $2,25 млрд, повідомляє MarketWatch.

Чистий збиток Shell склав $24 млн в порівнянні з чистим прибутком в $6,001 млрд роком раніше.

Виручка впала на 28% - до $60 млрд.Обсяг видобутку нафти і газу Shell в минулому кварталі скоротився на 1% і склав 3,719 млн барелів нафтового еквівалента на добу (б/д).

Середня ціна реалізації рідких вуглеводнів Shell склала $46,53 за барель, що на 19% менше, ніж в січні-березні 2019 року. Середня ціна збуту природного газу впала на 20% - до $4,31 за 1 тис. куб. футів.

Компанія оголосила про намір виплатити дивіденди в розмірі 16 центів на акцію проти 47 центів в першому кварталі 2019 року.

"З огляду на ризик тривалого періоду економічної невизначеності, зниження сировинних цін, високої волатильності і неясних перспектив попиту, рада директорів вважає підтримку поточного рівня розподілу коштів серед акціонерів недоцільним", - наголошується в повідомленні.

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