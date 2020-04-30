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Плюс 10%: Нафта продовжує дорожчати

Четвер, 30 квітня 2020, 10:39
 

На ранкових торгах 30 квітня ціни на нафту продовжили зростання на тлі даних про сповільнення темпів росту надлишків нафти в США.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що попит на бензин, підірваний обмеженнями через коронавірус, починає збільшуватись.

Станом на 8:49 за Києвом вартість бареля липневої нафти Brent становила 26,29 додларів (+8,5%), а барель червневої нафти WTI торгувався по 17,30 доларів (+ 14,87%).

При цьому, попередні торги завершились на рівні 24,23 та 15,06 доларів відповідно.

Станом на 10:37 по Києву барель червневої нафти WTI торгувався по 17,07 дол, а барель липневої нафти Brent - по 25,84 дол.

Нагадаємо:

Ціни на нафту еталонних марок впевнено відновлювались в ході торгів в середу на очікуваннях публікації доповіді Міненерго США про зміну запасів нафти в країні.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

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Економічна правда
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