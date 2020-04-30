Енергоблок на Рівненській АЕС підключили до мережі – "Енергоатом"

Енергоблок №3 Рівненської АЕС підключили до енергомережі після короткочасного відключення 29 квітня.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Зазначається, що короткочасне відключення сталось о 20:05 29 квітня "через помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5".

"За шкалою INES подія кваліфікована рівнем "поза шкалою", - додали в "Енергоатомі".

Енергоблок підключили до мережі о 00:51 30 квітня.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебував у межах чинних норм. Наразі потужність блоку становить 80% від номінальної через балансове обмеження.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2385 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу енергоблоки РАЕС виробили 57,2 млн кВт-г електроенергії.

Нагадаємо:

Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус повідомив, що 29 квітня о 20:05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомляв, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За його словами, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті. Також проти такої масштабної зупинки АЕС виступає Герус.