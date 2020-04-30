Автоматика вимкнула блок на Рівненській АЕС – Герус

29 квітня о 20:05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Джерело: голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус у Facebook

Пряма мова Геруса: "Загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт. Ще декілька місяців тому в Україні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт, що на 56% більше, аніж зараз".

Деталі: Він зазначив, що непрацюючі блоки "Енергоатому" будуть заміщені блоками вугільних електростанцій.

Що було раніше: екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомляв, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За його словами, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті. Також проти такої масштабної зупинки АЕС виступає Герус.

Доповнено.

В "Енергоатомі" повідомили, що енергоблок №3 Рівненської АЕС підключили до енергомережі після короткочасного відключення 29 квітня.

Енергоблок підключили до мережі о 00:51 30 квітня, а відключення сталось "через помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5".