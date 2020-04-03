НБУ рекомендував банкам утриматись від виплати дивідендів до жовтня

Національний банк рекомендував банкам утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до жовтня 2020 року.

Про це йдеться у листі, який НБУ розіслав фінустановам, передає прес-служба регулятора.

"Наразі у реальному житті розгортається несприятливий макроекономічний сценарій. Він у багатьох аспектах схожий на несприятливий економічний сценарій, який Національний банк використовував для стрес-тестування банків останніми роками.

Національний банк вважає, що протягом наступних шести місяців банки мають зберігати суттєвий запас капіталу для поглинання можливих збитків.

Також фінустанови мають зберігати запас капіталу для підтримання кредитної діяльності – багато підприємств матимуть підвищену потребу в оборотних коштах як у період карантину, так і після нього в період поступового відновлення економічної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Регулятор рекомендував банкам зосередити увагу своїх наглядових рад та правління на забезпеченні достатньої капіталізації банків, необхідної для покриття всіх наявних та майбутніх суттєвих ризиків.

"Тимчасова відмова від розподілу дивідендів посилить фінансову стійкість банків на період кризи та надасть клієнтам банків додаткову впевненість", - підкреслили в НБУ.

Зазначається, що після відтермінування впровадження вимог про формування буферів капіталу обов'язковими для виконання банками в частині вимог до капіталу залишаються тільки мінімальні нормативи достатності основного та регулятивного капіталу (Н3 на рівні 7% та Н2 на рівні 10%).

"Сьогодні українські банки є достатньо капіталізованими та ліквідними. Вони готові підтримати українську економіку в цей кризовий час. Тому ми сподіваємося, що менеджмент та акціонери фінансових установ долучаться до колективних зусиль з протидії поширенню пандемії COVID-19 та тимчасово утримаються від розподілу прибутків.

Це дозволить підвищити здатність банків до поглинання збитків та продовжити кредитування населення, МСБ та великого бізнесу під час кризи", - заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У Нацбанку очікують, що протягом наступних 6 місяців можна буде "достатньо точно" оцінити вплив економічної кризи на фінансові показники банків та рівень достатності капіталу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Сітібанк" планує виплатити акціонерам дивіденди на 2 мільярда гривень, не дивлячись на рекомендації банкам від НБУ утриматися від розподілу дивідендів під час кризи.

25 березня Національний банк відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості.

Також у НБУ порекомендували утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше.

Економічна правда