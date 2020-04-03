Обладнання для лікарень і продукти для пенсіонерів: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії продовжують виділяти кошти на боротьбу з коронавірусом.

Зокрема, термінали найбільшого приватного порту в Україні "ТІС", зерновий термінал Neptune і буксирний оператор P&O Maritime Ukraine сумарно перерахували на боротьбу з COVID-19 46,4 млн грн, повідомляє прес-служба "ТІС".

Зазначається, що станом на 1 квітня термінали "ТІС" перерахували до Національного фонду з протидії коронавірусу 32,9 млн грн, зерновий термінал Neptune - 6,8 млн грн, а буксирний оператор P&O Maritime Ukraine - 6,8 млн грн.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для лікарень по всій Україні та індивідуальних засобів захисту для медиків.

"Я особисто і вся група "ТІС" будемо допомагати Україні, Одесі, області рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб впоратися з пандемією коронавірусу", - заявив співвласник "ТІС" Андрій Ставніцер.

Водночас біофармацевтична компанія Biopharma і холдингова компанія Ufuture передали обладнання для головної референтної лабораторії країни з визначення коронавірусу.

"Комплекс, що складається із двох блоків, облаштували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Він складається із двох частин: 1) устаткування для виділення нуклеїнових кислот фірми Thermo Fisher Scitific з витратними матеріалами для 20 000 проб; 2) обладнання фірми Bio-Rad CFX 96 для ПЛР аналізу, що вже безпосередньо визначає ДНК вірусу, а також тест-системи до нього. Сумарна вартість обладнання перевищує 6 млн грн", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що комплекс дозволяє обробити понад 2 тисячі зразків на добу.

Крім цього, компанії Biopharma та Tirbo закупили обладнання, яке, відповідно до рекомендацій ВООЗ, допоможе проводити ефективну профілактику, діагностику, проведення реанімаційних заходів для пацієнтів хворих на коронавірусну хворобу і не тільки.

Також компанії закупили і передали медичні маски та інші засоби захисту.

Крім цього, фонд гендиректора Biopharma Костянтина Єфименка виділив 500 тисяч гривень для забезпечення і доставки додому необхідних продуктів харчування для літніх людей Білої Церкви.

"Таким чином, в період з 20 березня по 1 квітня компанії Biopharma та Tribo надали понад 12 млн грн стратегічно важливої благодійної допомоги", - додали у прес-службі.

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Економічна правда