Милованов порадив виплачувати безробітним на карантині по 5 тисяч та розповів де взяти гроші

Ексміністр економіки Тимофій Милованов пропонує виплачувати людям, які втратили роботу через карантин по 5000 гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Розвинуті країни надають державну підтримку до 80% від зарплати працівників до кризи (див, наприклад, Австрію, Великобританію, або Чехію).

...Середня зарплата в Україні коливається на рівні 10-11 тис грн. Кількість робочої сили 17,4 млн людей. Припустимо 5 млн людей (30% від робочої сили) будуть потребувати підтримки.

І держава буде виплачувати, скажімо, не 80% зарплати як в розвинутих країнах, а 50% - 5 тис грн. Тоді отримуємо загальну суму витрат - 25 млрд грн на місяць.

Значить при карантині на 3-4 місяці, держава має забюджувати 100 млрд грн на підтримку людей, які втратять роботу", - пише ексміністр.

Також Милованов заявив, що розвинуті країни надають пакети підтримки бізнесу та людям на рівні 5-10% (США, Канада, Великобританія, ЄС, Австралія). В Україні розмір підтримки зараз значно менший

Ексміністр пропонує "взяти гроші" у міжнародних установ, через облігації внутрішньої держпозики та "друкуючи" нові гроші.

"Потрібно дотиснути програму МВФ, що також відкриє фінансування від ЄС, Світового банку та інших міжнародних організацій. Також підтримку потрібно отримувати від інших країн. І нарешті є стандартні механізми внутрішнього фінансування, через ОВДП.

...Чи варто проводити (фактично) емісію, якщо не буде вистачати фінансування через ринкові механізми? На мою думку, так, через беспрецендентну ситуацію", - резюмує Милованов.

Нагадуємо:

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше. Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%. Прогноз середньої зарплати - 10 706 грн. Рівень безробіття складе 9,4%. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Економічна правда