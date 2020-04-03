Уряд заборонив відключати від електроенергії водоканали та шахти, а від газу - ТЕЦ та ТКЕ
П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:15
Кабінет міністрів заборонив постачальникам електричної енергії здійснювати відключення водоканалів та шахт, а постачальникам газу припиняти постачання газу виробникам теплової та електричної енергії.
Про це повідомляється у постанові уряду.
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Економічна правда
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