Уряд заборонив відключати від електроенергії водоканали та шахти, а від газу - ТЕЦ та ТКЕ

Кабінет міністрів заборонив постачальникам електричної енергії здійснювати відключення водоканалів та шахт, а постачальникам газу припиняти постачання газу виробникам теплової та електричної енергії.

Про це повідомляється у постанові уряду.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Економічна правда