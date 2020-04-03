У НБУ розповіли, як змінилась ситуація на валютному ринку після голосувань у Раді

На тлі прийняття Радою закону про відкриття ринку землі та прийняття у першому читанні "антиколомойського" закону ситуація на валютному ринку стала більш врівноваженою.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Ми бачимо, що ті новини, які відбулись на початку тижня, дуже позитивно вплинули на ситуацію на валютному ринку. Починаючи з 10 березня, ми мали значний попит на іноземну валюту, щоденні об'єми попиту на валюту збільшились більш ніж у 2 рази. НБУ активно приймав участь у торгах на міжбанку для того, щоб задовольнити попит клієнтів на валюту.

Деякі періоди НБУ продавав по 300 млн доларів на день. Загалом наші інтервенції за березень склали більше ніж 2 млрд доларів. Сальдо інтервенції складає 1,4 млрд доларів", - сказав Чурій.

За його словами, резерви перебувають на високому рівні (зараз вони складають приблизно 25 млрд доларів).

"Події, які відбулись на цьому тижні, показали, що ситуація стає врівноваженою на валютному ринку, НБУ більше купує іноземну валюту. За останній тиждень ми 3 рази виходили на ринок з купівлею валюти, загалом ми купили більше 100 млн доларів.

Попит значно зменшився, він вийшов на ті показники середнього щоденного попиту, які ми мали до розгортання цих кризових явищ", - додали в Нацбанку.

"Ми бачили, що у багатьох банках була нестача готівкового долару. Вона була викликана зовсім не проблемою банків з ліквідністю, а тим, що у зв'язку з карантинними заходами майже припинилось авіасполучення, а з доставкою готівкового долара і готівкового євро були певні труднощі", - зазначив Чурій.

За його словами, НБУ уже провів 5 аукціонів з продажу готівкового долара і євро.

Нагадаємо:

Міжбанківські торги 2 квітня пройшли позитивно для гривні, і в підсумку безготівковий долар при продажу подешевшав на 26 копійок — з ранкових 27,67 - 27,74 до 27,42 - 27,48.

Економічна правда