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Нацбанк про платіжні картки: банки автоматично продовжують термін дії

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:30
 

У Нацбанку заявили, що банки в автоматичному режимі продовжують термін дії платіжних карток, якщо він закінчується.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Клієнтам, у яких закінчився термін платіжних карток, банки можуть в автоматичному режимі продовжувати дію цих карток. Тобто не потрібно фізичним особам іти в банк для того, щоб переоформлювати ці картки", - сказав Чурій.

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Нагадаємо:

Приватбанк продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.

Економічна правда

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