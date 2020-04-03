Генпрокурорка особисто взялась за "Київміськбуд" через забудову у Пущі-Водиці

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальні провадження через незаконне будівництво житлового кварталу "Київміськбуда" у Пущі-Водиці в м. Києві за фактами незаконної порубки дерев, пошкодження об'єктів культурної спадщини та зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

За попередніми даними прокуратури, посадові особи ХК "Київміськбуд", за сприяння окремих чиновників ДАБІ та КМДА здійснюють незаконне будівництво у Пущі-Водиці по вулиці Квітки Цісик.

Повідомляється, що ділянку площею 0,69 гектара холдинговій компанії було надано у липні 2017 року в оренду на 15 років для будівництва рекреаційно-оздоровчого комплексу. Втім наразі на ній здійснюється будівництво житлового комплексу, квартири якого вже виставлені на продаж.

У прокуратурі повідомляють, що для їх зведення було незаконно вирубано 214 дерев, хоча рішення Київради дозволяло вирубку лише одного дерева.

Справу взяла на особистий контроль генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ми маємо з’ясувати на підставі чого надавалась ділянка та дозволи на це будівництво і забезпечити відшкодування всіх збитків", - заявила Венедіктова.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.

Нагадуємо:

Собівартість будівництва житла для компанії "Київміськбуд" становить 8,5 тисячі гривень за квадратний метр, тоді як найнижчі ціни для інвесторів починаються від 14-16 тисяч гривень.

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Економічна правда



