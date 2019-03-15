"Київміськбуд" продає квартири вдвічі дорожче собівартості

Собівартість будівництва житла для компанії "Київміськбуд" становить 8,5 тисячі гривень за квадратний метр, тоді як найнижчі ціни для інвесторів починаються від 14-16 тисяч гривень.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

За даними Мінрегіонбуду, показник середньої вартості будівництва житла у Києві становить 13,8 тис грн.

У компанії "Київміськбуд" повідомили Економічній правді, що озвучені міністерством цифри "нульові". До них слід додати вартість землі, пайові внески і рентабельність.

"На виході для покупця ціна квадратного метра у Києві становить 15-16 тис грн. Це мінімальний економічно-обґрунтований показник. Він не може бути нижчим за ці цифри", — процитували слова голови правління компанії Ігоря Кушніра.

Втім, у фінансовому звіті компанії за 2017 рік, опублікованому на офіційному сайті, йдеться, що собівартість реалізованої продукції становила 2,86 млрд грн. У 2017 році КМБ ввів в експлуатацію понад 330 тис. кв. м нерухомості, а також понад 5 тис. кв. м нежитлових приміщень.

Таким чином, собівартість будівництва одного квадратного метру житла становить 8,5 тис грн.

На уточнююче запитання ЕП у прес-службі "Київміськбуду" визнали, що 8,5 тис грн за "квадрат" — це середня собівартість зведення житла у компанії. Залежно від класу будинку та інших факторів цей показник може відрізнятися як у більшу, так і у меншу сторону.

За даними порталу Lun.ua, вартість квартир у новобудовах у Києві для інвесторів стартує від 14-16 тис грн за кв м.

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій).

Повний текст статті читайте за посиланням: Золоті квадрати: cкільки забудовники заробляють на квартирах

Олександр Колесніченко, ЕП