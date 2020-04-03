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Ціна електроенергії для промисловості повернулася на рівень 2018 року – Всеукраїнська енергоасамблея

П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:53
 

У Всеукраїнській енергетичній асамблеї заявили, що рівень цін на електроенергію повернувся до показників 2018 року і спростували заяву компанії "Інтерпайп" про зростання цін.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"При більш детальному розгляді виявиться, що до початку введення роздрібного ринку електроенергії з 1 січня 2019 року ціни для споживачів першого класу Дніпропетровської області в грудні 2018 року становила 1,64 грн/кВт-год.

Тобто ціна на електрику тільки в кінці березня 2020 року для заводів "Інтерпайп" досягла рівня 2018 року, а до цього була значно нижче", - зазначила ВЕА в четвер.

В асамблеї назвали маніпулятивними аргументи компанії, зокрема, обраний період для порівняння - останній тиждень березня і лютий.

На думку ВЕА, метою таких заяв є спонукання уряду і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), до лобіювання комерційних інтересів за рахунок введення неринкових механізмів на ринку, який і так страждає від раніше здійсненого адміністративного втручання.

У ВЕА нагадали, що подібним чином феросплавні заводи влітку 2019 року судовим і медіа-тиском на владу і НКРЕКУ домоглися прийняття рішень про перерозподіл видатків з НЕК "Укренерго" на ДП "Гарантований покупець" і відповідно на НАЕК "Енергоатом", що призвело до викривлення на ринку.

"Як наслідок, "Енергоатом" став дотувати великі підприємства, підключені до мереж" Укренерго ", так само як і всі інші види генерації", - резюмували в ЗЕА.

У ситуації, що склалася асамблея просить уряд і НКРЕКУ утриматися від ситуативних і непрогнозованих дій.

Нагадуємо:

Як повідомляв Оператор ринку вартість електроенергії для промислових споживачів України удвічі вища, ніж у країнах Східної Європи.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" заявила, що в останній тиждень березня в Україні зафіксували подорожчання електроенергії для промислових споживачів на 35% у порівнянні з лютим - із 1,3 грн за кВт-год до 1,68 грн за кВт-год.

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енергетика

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