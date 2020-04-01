Вартість електроенергії для української промисловості удвічі вища, ніж у Європі

Вартість електроенергії для промислових споживачів України удвічі вища, ніж у країнах Східної Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані ДП "Оператор ринку" за 1 квітня 2020 року.

Зазначається, що базова ціна на електроенергію для українських промислових споживачів - 51,01 євро за МВт-год, для румунських - 25,69 євро, польських - 30,23 євро, угорських - 25,78 євро, словацьких - 24,1 євро.

Водночас денна вартість електроенергії в Україні - 58,85 євро за МВт-год, тоді як в Польщі - 31,7 євро, Румунії та Угорщині - по 26,81 євро, Словаччині - 24,35 євро.

"Згідно з даними європейської біржі електроенергії Noordpool, в країнах Західної Європи тарифи ще нижчі. Так, вартість електроенергії в країнах Бенілюксу становить 22,5 євро за МВт-год, у Франції - 21,86 євро, в Німеччині - 19,95 євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" заявила, що в останній тиждень березня в Україні зафіксували подорожчання електроенергії для промислових споживачів на 35% у порівнянні з лютим - із 1,3 грн за кВт-год до 1,68 грн за кВт-год.