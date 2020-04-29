З 1 травня Україна та Угорщина запускають віртуальний реверс газу

Україна та Угорщина об'єднали дві фізичні точки передачі газу на кордоні країн в одну віртуальну, нові правила почнуть працювати з 1 травня.

Про це повідомив у Facebook голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

"Сьогодні новий прорив - ми об'єднали дві фізичні точки передачі газу на кордоні Україна - Угорщина в одну віртуальну, яка включає в себе дві фізичні", - написав він.

За словами Макогона, це дасть трейдерам легкість і гнучкість покупки потужностей на кордоні, а операторам ГТС - гнучкість в плануванні фізичних потоків.

"Вже не потрібно бронювати конкретну фізичну точку, просто обирається напрямок транспортування газу, а оператори вже самостійно приймають рішення про спосіб фізичної транспортування газу.

Вже немає необхідності транспортувати потоки у зустрічних напрямках - відбувається взаємозалік зустрічних потоків, а це економія паливного газу", - пояснив Макогон.

"Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.

Нагадаємо:

З 1 березня запустився віртуальний газовий реверс України зі Словаччиною, який блокувався російським "Газпромом" з 2014-го року.