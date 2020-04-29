З 1 травня Україна та Угорщина запускають віртуальний реверс газу
Україна та Угорщина об'єднали дві фізичні точки передачі газу на кордоні країн в одну віртуальну, нові правила почнуть працювати з 1 травня.
Про це повідомив у Facebook голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.
"Сьогодні новий прорив - ми об'єднали дві фізичні точки передачі газу на кордоні Україна - Угорщина в одну віртуальну, яка включає в себе дві фізичні", - написав він.
За словами Макогона, це дасть трейдерам легкість і гнучкість покупки потужностей на кордоні, а операторам ГТС - гнучкість в плануванні фізичних потоків.
"Вже не потрібно бронювати конкретну фізичну точку, просто обирається напрямок транспортування газу, а оператори вже самостійно приймають рішення про спосіб фізичної транспортування газу.
Вже немає необхідності транспортувати потоки у зустрічних напрямках - відбувається взаємозалік зустрічних потоків, а це економія паливного газу", - пояснив Макогон.
"Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.
Нагадаємо:
З 1 березня запустився віртуальний газовий реверс України зі Словаччиною, який блокувався російським "Газпромом" з 2014-го року.
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