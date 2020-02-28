З березня запрацює віртуальний реверс зі Словаччиною, який "Газпром" блокував 5 років — ГТС

З 1 березня запускається віртуальний газовий реверс України зі Словаччиною, який блокувався російським "Газпромом" з 2014-го року.

Про це повідомляє прес-служба Оператора газотранспортних систем.

"Тепер ми спільно зі словацький оператором ГТС Eustream відкриваємо віртуальний реверс #backhaul через точку з’єднання "Вельке Капушани – Ужгород", - йдеться у повідомленні.

У ГТС зазначають, що раніше через блокування "Газпрому" довелось збудувати окремий інтерконектор Вояни-Ужгород для фізичного реверсу.

"Лише після того, як був успішно завершений анбандлінг, внесено зміни до законодавства та відбувся перехід на взаємодію з Газпромом за європейськими правилами, - віртуальний реверс став можливим", - повідомляє Оператор.

Поки словацький оператор пропонує щоденні потужності в обсязі 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу). У випадку наявності більшого інтересу з боку ринку оператори можуть збільшити рівень віртуальних потужностей.

Віртуальний реверс вже з 1 січня активно використовується на польському кордоні, незабаром він запрацює і з Угорщиною.

"Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.

Нагадуємо:

14 січня голова Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що уже розпочалися віртуальні поставки газу з Польщі через газовимірювальну станцію "Дроздовичі".

У 2018-му році "Газпром" блокував "віртуальні реверси" України з Польщею та Словаччиною через відмову доступу до кодів постачальників (shipper codes)".

Економічна правда