З березня запрацює віртуальний реверс зі Словаччиною, який "Газпром" блокував 5 років — ГТС
З 1 березня запускається віртуальний газовий реверс України зі Словаччиною, який блокувався російським "Газпромом" з 2014-го року.
Про це повідомляє прес-служба Оператора газотранспортних систем.
"Тепер ми спільно зі словацький оператором ГТС Eustream відкриваємо віртуальний реверс #backhaul через точку з’єднання "Вельке Капушани – Ужгород", - йдеться у повідомленні.
У ГТС зазначають, що раніше через блокування "Газпрому" довелось збудувати окремий інтерконектор Вояни-Ужгород для фізичного реверсу.
"Лише після того, як був успішно завершений анбандлінг, внесено зміни до законодавства та відбувся перехід на взаємодію з Газпромом за європейськими правилами, - віртуальний реверс став можливим", - повідомляє Оператор.
Поки словацький оператор пропонує щоденні потужності в обсязі 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу). У випадку наявності більшого інтересу з боку ринку оператори можуть збільшити рівень віртуальних потужностей.
Віртуальний реверс вже з 1 січня активно використовується на польському кордоні, незабаром він запрацює і з Угорщиною.
"Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.
Нагадуємо:
14 січня голова Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що уже розпочалися віртуальні поставки газу з Польщі через газовимірювальну станцію "Дроздовичі".
У 2018-му році "Газпром" блокував "віртуальні реверси" України з Польщею та Словаччиною через відмову доступу до кодів постачальників (shipper codes)".
Економічна правда
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