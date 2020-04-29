Уряд направить 100 мільйонів на закупівлю 200 українських апаратів ШВЛ
З Фонду боротьби з COVID-19 буде виділено 100 млн грн на закупівлю орієнтовно 200 апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, національні ШВЛ відповідають критериям і пройшли відповідну експертизу.
"Ми розглядаємо закупівлю апаратів ШВЛ вітчизняних виробників. Проведено експертизи апаратів, вони відповідають усім критеріям", - пояснив він на засідання уряду.
Степанов також зазначив, що закупівлі будуть відбуватися через ДП Медичні закупівлі України.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство охорони здоров’я отримало понад півмільйона тестів вітчизняного виробництва.
"Укроборонпром" веде переговори щодо приватизації збанкрутілого "Київського державного заводу "Буревісник", який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень "Бриз".
Економічна правда
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