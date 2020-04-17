Збанкрутілий держзавод по виготовленню апаратів ШВЛ, можуть віддати на приватизацію

"Укроборонпром" веде переговори щодо приватизації збанкрутілого "Київського державного заводу "Буревісник", який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень "Бриз".

Про це йдеться у спецрепортажі "Ехо "Буревісника" програми "Схеми: корупція в деталях".

Наразі виробництво на заводі повністю зупинене. Повідомляється про борги підприємства на понад 100 мільйонів гривень по зарплаті і компослугах. На "Буревіснику" немає світла, тепла й води.

У 2011 році Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство "Буревісника". Матеріальне і інтелектуальне майно "Буревісника" арештоване.

Випущені ним десяток років тому апарати штучної вентиляції легень "Бриз" стоять в українських лікарнях, і частина – потребує ремонту.

Завод "Буревісник" тривалий час був єдиним державним виробником апаратів штучної вентиляції легень "Бриз". Крім того, на держпідприємстві виробляли радіолокаційну апаратуру для підводних човнів, обчислювальну техніку.

Після розпаду СРСР завод поступово почав втрачати замовлення, накопичуючи борги перед працівниками.

У 2009 році під час епідемії свинячого грипу уряд Юлії Тимошенко доручив заводу виготовити кількасот апаратів ШВЛ для хворих.

Це і стало своєрідною точкою відліку великих проблем заводу, додає Мустафа Найєм: "І це нормальна українська історія: коли продукцію виготовили, роздали по лікарнях, а гроші не повернулися. З того, що каже завод – вони виготовили десь тисячу – 300 забрала держава, тобто заплатила, а інші 700 вони роздали, десь там продали, в лікарнях".

Узявши кредит, завод так і не зміг за нього розрахуватися і повністю припинив виробництво медобладнання, поступово перетворившись на банкрута.

Повідомляється, що "Укроборонпром" дійсно запропонував до приватизації "Буревісник". Проте, відповідно до статуту "Укроборонпром", рішення про виключення підприємства з учасників концерну має ухвалювати Кабінет міністрів

"Чи можна сьогодні відновити роботу "Буревісника"? Цьому заважає не лише банкрутство та відсутність будь-яких виробничих потужностей, але й часткова втрата конструкторської документації – стверджують в "Укроборонпромі".

Раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" проводить службове розслідування щодо втраченої конструкторської документації на апарати штучної вентиляції легень заводу.



