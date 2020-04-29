Уряд запустить програму кредитів підприємцям під держгарантії - прем'єр
Кабінет міністрів запустить програму кредитів підприємцям під держгарантії.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.
"Уряд запропонує зміни, які дадуть змогу підприємцям отримувати кредити в банках під державні гарантії", - сказав Шмигаль у середу.
"Тобто якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава", - пояснив прем'єр.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський, заявив, що на цьому тижні уряд та НБУ презентують програму іпотек для населення зі ставкою близько 10%, а також програми кредитів для малого бізнесу.
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