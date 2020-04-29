Уряд запустить програму кредитів підприємцям під держгарантії - прем'єр

Кабінет міністрів запустить програму кредитів підприємцям під держгарантії.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд запропонує зміни, які дадуть змогу підприємцям отримувати кредити в банках під державні гарантії", - сказав Шмигаль у середу.

"Тобто якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава", - пояснив прем'єр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський, заявив, що на цьому тижні уряд та НБУ презентують програму іпотек для населення зі ставкою близько 10%, а також програми кредитів для малого бізнесу.