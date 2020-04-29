Ціна на оренду землі не зростає три роки — зняття мораторію може це змінити

Через мораторій на продаж землі, ціна оренди значно нижча за ринковий рівень. За останні три роки кількість аукціонів зросла вдвічі, а ціна лишається стабільно низькою — 3,5 тисячі за гектар за рік оренди.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

За останні три роки кількість аукціонів на оренду землі сільськогосподарського призначення зріс з 43 до 88 гектарів.

Середня ціна оренди не зазнала істотних змін – у 2016 році гектар землі в оренду коштував 2845 грн, а у 2019 – 3518 грн/гектар.

У 2019 році найвища ціна за оренду землі була у Вінницькій області – 7233 грн, Полтавська (6973) та Кіровоградська (6858), найдешевше вартувала земля на Закарпатті – 1417 грн за гектара, Рівненська — 1473 та Волинська — 1842

"Відкриття ринку землі створить конкуренцію між покупцем та орендарем землі. Власники будуть вибирати, що їм вигідніше: продати цю землю чи продовжувати оренду.

За рахунок такої конкуренції ціна на оренду землі зростатиме, а у власників землі вперше з’явиться вибір", – зазначає Денис Нізалов, PhD, доцент департаменту економіки Університету Де-Монфорту, старший радник з питань управління земельними ресурсами проекту Prindex.

З 2013 року всі угоди з оренди земель проходять через аукціони. Найбільша доля аукціонів – 98% – припадає на землі сільськогосподарського призначення.

Читайте також: Микола Сольський: За такої моделі ринку землі гектар коштуватиме 2 тисячі доларів замість 4-5 тисяч

Нагадуємо:

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Економічна правда