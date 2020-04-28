Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін уперше за місяць проведе аукціон з розміщення облігацій держпозики

Вівторок, 28 квітня 2020, 14:15
 

Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони проведуть уперше за місяць.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну. 

Зокрема, планується первинне розміщення 3-місячних гривневих облігацій. Також планують дорозміщення доларових облігацій з термінами обігу 6 і 9 місяців.

Нагадаємо:

Останній аукціон з продажу ОВДП відбувся 24 березня - тоді інвесторам запропонували 3-місячні ОВДП в доларах та облігації в євро з терміном погашення 1,1 року і залучили до бюджету 24,8 млрд грн.

31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ОВДП Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Друкувати гроші не можна терпіти. Де поставить кому НБУ? 23 квітня 2020, 08:45
Мінфін знову не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики 21 квітня 2020, 11:16
Мінфін знову не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики 7 квітня 2020, 11:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!