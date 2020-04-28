Мінфін уперше за місяць проведе аукціон з розміщення облігацій держпозики

Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони проведуть уперше за місяць.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, планується первинне розміщення 3-місячних гривневих облігацій. Також планують дорозміщення доларових облігацій з термінами обігу 6 і 9 місяців.

Нагадаємо:

Останній аукціон з продажу ОВДП відбувся 24 березня - тоді інвесторам запропонували 3-місячні ОВДП в доларах та облігації в євро з терміном погашення 1,1 року і залучили до бюджету 24,8 млрд грн.

31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда