Мінфін уперше за місяць проведе аукціон з розміщення облігацій держпозики
Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони проведуть уперше за місяць.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, планується первинне розміщення 3-місячних гривневих облігацій. Також планують дорозміщення доларових облігацій з термінами обігу 6 і 9 місяців.
Нагадаємо:
Останній аукціон з продажу ОВДП відбувся 24 березня - тоді інвесторам запропонували 3-місячні ОВДП в доларах та облігації в євро з терміном погашення 1,1 року і залучили до бюджету 24,8 млрд грн.
31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Економічна правда
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